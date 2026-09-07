宏達電營收／8月2.46億元 月增37.7%、年減7.71%

宏達電（2498）7日公布2026年8月合併營業收入2.46億元，月增37.7%，年減7.71%；累計前8月合併營收16.91億元，年減6.92%。

宏達電表示，持續深化AI技術與應用布局，推出全新「VIVE圓桌」AI專家團隊互動平台，將生成式AI由傳統單一模型的一問一答，延伸至多專家、多觀點協作的互動模式。

宏達電說，平台前期測試已吸引逾80萬名使用者體驗，首波推出健康、科技與藝術三大主題。不同於一般生成式AI與使用者進行「一問一答」，平台依據不同主題，由各具專長的AI專家組成團隊，與使用者展開即時互動討論，使用者可隨時追問、指定不同專家回應或引導話題方向，帶來「與AI專家團隊討論」的全新互動體驗。

宏達電強調，「VIVE圓桌」是HTC對下一階段AI互動體驗的探索，透過科技拓展理解的邊界，讓每一次對話，都能開啟更豐富的想像。此項服務也反應宏達電持續推展AI應用內容與服務布局。

在XR與沉浸式內容方面，宏達電旗下VIVERSE攜手國立台灣科學教育館，將全球經典文學IP《小王子》以多人沉浸式VR形式首度引進台灣，推出《小王子：奇幻星旅》，透過XR技術讓經典內容從傳統閱讀與觀看，進一步轉化為可親身參與的沉浸式體驗。

宏達電指出，近年已陸續參與《永恆聖母院》、《凡爾賽：太陽王的失落花園》及《夢回大坂城－戰國武士記》等大型沉浸式內容，累積國際IP合作及大型場域XR應用經驗。隨著技術與內容整合逐步成熟，也進一步拓展Location-Based Entertainment（LBE，實景娛樂）市場，透過XR硬體、多人沉浸技術、內容與場域整合，擴大XR在文化、娛樂及教育等領域的商業應用。