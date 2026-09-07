望隼營收／8月4.37億元、年增70.64%創新高 兩岸產能滿載

望隼（4771）7日公告8月合併營收4.37億元，年增70.64%、月增38.9%，超越今年4月寫下的紀錄，改寫單月歷史新高；累計前八月營收29.78億元，年增34.12%。望隼表示，8月營收大幅成長，主要受惠中國大陸及日本客戶訂單持續回流，帶動營運動能持續增強。

望隼今年各主要市場均維持成長，其中中國市場動能相對突出，受惠在地供應鏈布局及矽水膠、美瞳新品推升；日本市場下半年成長可望加速，並以散光、濾藍光、定位彩及矽水膠彩片等差異化產品擴大市占。台灣則透過通路整合拓展銷售，歐美市場以矽水膠新品為主要成長動能。

為因應訂單需求，望隼今年兩岸持續擴充產能，目前兩岸月產能合計近7,000萬片，產能維持滿載。公司指出，公司今年積極建置新產線，預計今年底月產能進一步提升至8,400萬片，2027年則以月產能1億片為目標。

台灣產能方面，望隼竹南新廠即將落成，預計今年年底前陸續將現有外租產線搬遷至新廠，新廠可容納超過20條產線。隨新增產能陸續開出，將支應日本、大陸、台灣及東南亞等市場訂單需求。

從市場需求來看，望隼指出，全球隱形眼鏡終端消費需求持續成長，除了消費者使用習慣改變，隱形眼鏡已從視力矯正用途進一步延伸至美妝時尚市場；另一方面，隨3C產品普及，中、日、韓青少年近視人口增加，也支撐隱形眼鏡市場需求。

產品布局方面，望隼今年起推動矽水膠產品在大陸、日本、美國及台灣等市場放量出貨，搭配新客戶及新產品持續挹注，成為今年營運另一成長動能。

展望後市，望隼表示，隨大陸、日本客戶訂單回流、新產能陸續開出，加上矽水膠新品放量，公司對下半年隱形眼鏡市場及營收表現維持樂觀看法，並預期今年營收將展現具競爭力的跳躍式成長。