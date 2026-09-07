宏達電營收／8月2.46億元回暖 月增37%

XR暨AI眼鏡品牌廠宏達電（2498）7日公告8月營收2.46億元，月增37.7%、年減7.7%；累計今年前八月營收16.91億元，年減6.9%。

宏達電日前宣布旗下AI眼鏡VIVE EAGLE全新改款，並揮軍歐美市場，藉此添增第4季營運動能。展望未來，HTC資深副總裁黃昭穎指出，隨著VIVE EAGLE切入歐美市場後，公司有信心第4季營運表現將優於第3季。

據悉，宏達電為滿足歐美市場穿戴需求，全新改款的VIVE EAGLE新增數款不同外觀設計新品，同時也透過軟體更新加入3K錄影、慢動作錄影、Live Streaming直播、AI即時翻譯對話模式、點頭接聽、搖頭拒接來電等新功能，並與當地合作夥伴進行深度合作，藉此積極打入當地市場。

針對未來產品規劃，黃昭穎進一步透露，公司預計今年第4季還會再發布一款全新的AI相關產品，而全新硬體規格的第二代VIVE EAGLE則將在明年上半年正式推出，藉此搶攻正在蓬勃發展的AI眼鏡市場商機。

展望未來，由於第4季是傳統消費電子旺季，加上歐美市場是台灣的數倍，也是全球消費性電子主流市場，因此宏達電內部有信心營運表現會比先前成長。