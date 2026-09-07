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晨暉營收／8月3.25億元、年增365% WGN領軍全球消費健康平台邁新階段

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

保健品大廠晨暉（1271）7日公告8月合併營收3.25億元，年增365.22%。自5月起WGN（威德）營收併入合併報表後，營收規模持續站穩新水準，顯示併購帶來營收跳升已轉化為新營運基礎。

展望9、10月，晨暉表示，美國Costco進入傳統促銷旺季，通路拉貨與終端需求可望升溫，後續營運仍具向上空間。

晨暉表示，隨WGN加入，集團發展思維也由過去以原料、技術研發為核心，逐步轉向以全球消費市場、品牌與通路需求為起點。WGN年營收規模約1億美元，已明顯高於晨暉原有原料業務約800萬美元，未來將由WGN站在市場前端掌握消費趨勢，晨暉則提供後端原料研發、配方設計與製造能力，將集團營運重心由B2B原料進一步延伸至全球品牌與消費市場。

WGN旗下威德（Weider）聚焦維生素、礦物質與營養補充品（VMS）、運動營養、機能食品等品類，商業版圖遍及超過100個地區，管理近千項產品規格，並維持雙位數的年度新品開發。以歐洲市場為例，Weider Europe每年採購蛋白質超過550噸，約相當於44輛倫敦雙層巴士，可沖泡約2,000萬杯蛋白飲；台灣市場威德益生菌更連續三年拿下市占率第一，單一產品過去曾創單月銷售近4,000萬包紀錄，展現品牌將消費需求轉化為規模化商品的能力。

全球最大保健品市場美國儘管面對消費環境不確定性，保健品需求仍維持長期成長趨勢。調研機構Grand View Research最新預估，美國膳食補充品市場將由2025年的687.4億美元增至2026年的740.6億美元，2033年上看1,310.8億美元，2026至2033年年複合成長率達8.5%。龐大的消費市場，也為WGN既有產品組合與持續新品開發提供成長空間。

面對消費需求日益分化，晨暉未來產品開發將更直接從市場需求出發，整合不同原料、配方與產品設計，開發更貼近市場的解決方案。另一方面，既有原料外銷亦持續推進，其中歐洲紅麴市場規模與接受度較高，加上歐盟Monacolin K法規調整帶動替代需求，晨暉Ankascin 568目前在歐洲市場推廣進度相對較快。

晨暉指出，隨WGN整合持續深化，未來營運觀察重點將由單純的併表效應，進一步轉向全球市場需求能否有效轉化為新品、原料與通路商機。透過WGN在超過100個地區的銷售經驗與近千項產品規格所累積的市場資訊，結合晨暉研發與製造能力，集團將朝由消費需求驅動的全球消費健康平台持續發展。

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