AI一體機獲獎 昕力資訊第4季送件申請上櫃

主權AI解決方案廠商昕力資*（7781）公布8月營收5,871萬元，月減7.4％、年增33％。公司近期搶攻AI應用商機，最新推出的AISO AI一體機，獲資訊軟體服務商業同業公會主辦的首屆「2026台灣AI卓越獎」，榮獲AI應用創新獎，第4季將正式出貨，屆時將同步送件申請上櫃。

昕力董事長姚勝富指出，公司領軍AISO聯盟，為百工百業提供完整主權AI應用的努力，獲得肯定同時，由於市場對新產品反應熱烈，公司近期接單順暢，將為業績注入一股新的成長動能，加上年底通常是各項專案的驗收高峰，第4季營運動能轉佳。

昕力領軍AISO聯盟，推出AI 筆電與全系列軟硬整合一體機，包含產業專用機，可選擇搭載OrientAI平台，提供企業雲地兼顧的集中化管理介面，且具有設定Token用量上限功能，管控成本及標準化的AI Agent管理機制，實現安全可控的企業級AI治理。聯盟10月更將進一步推出首款自營品牌「AISO 1」地端AI Agent機，搶攻百工百業應用商機。

公司上月取得數位發展部的科技事業核准，正積極展開作業，預期第4季向主管機關送件申請上櫃。昕力今年上半年稅後虧損6,579萬元，每股淨損0.11元，虧損已較去年同期改善。