川湖營收／8月64.66億元、年增344% 再創新高

伺服器滑軌廠川湖（2059）7日公布8月營收64.66億元，續創歷史新高，月增0.92%，年增344.42%；今年前八個月營收為291.53億元，創同期新高，年增163.96%。

川湖日前公告自結7月歸屬母公司淨利47.87億元，年增321%，7月每股稅後純益（EPS）達50.24元，大賺五個股本。加上今年上半年EPS達110.96元，川湖前七個月EPS高達161.2元。

川湖目前稼動率約七到八成，美國休士頓新廠預計9月投入量產，2027年下半年還有川湖二廠，川湖之前表示，未來兩到三年產能都充足，而總投資金額規模估算達百億元的川湖旗下川益三期、五期也將於2026年底動工，較原先規畫提前1.5年至兩年。