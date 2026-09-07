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力成營收／8月85.58億元再創新高 連2月改寫紀錄、前八月年增逾3成
封測大廠力成（6239）7日公布8月合併營收85.58億元，月增3.48%、年增24.46%，繼7月首度突破80億元並寫下歷史新高後，8月再將紀錄往上推升，連續2個月改寫單月新高；累計今年前八月營收612.58億元，年增30.83%。
力成7月營收82.7億元，當時已超越2022年6月80.92億元的舊紀錄，8月再增加近3億元，營運規模持續放大。今年成長主力仍來自記憶體封測需求回升，尤其NAND Flash出貨增加，AI伺服器也帶動高階記憶體及企業級SSD需求。
力成先前預期，本季營收將季增個位數百分比，毛利率與營益率也可望優於第2季，第4季營收則有機會再高於第3季；若匯率維持穩定，今年全年營收可望超越2022年的839億元，再創歷史新高。
除記憶體本業持續增溫，先進封裝也開始接棒。董事長蔡篤恭日前透露，旗下PiFO面板級封裝已獲美系大廠採用，P11廠產能已被客戶包下，預計2027年中整合ASIC與HBM的AI晶片進入量產；對記憶體市況則看好訂單動能延續至年底，明年初仍維持正向。
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