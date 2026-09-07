臻鼎營收／8月206億元、年增41.05% 創同期新高AI相關業務年增逾3倍

PCB龍頭臻鼎-KY（4958）7日公布8月合併營收206.66億元，月增17.42%、年增41.05%，單月營收突破200億元並改寫歷年同期新高；累計前8月營收1,274.26億元，年增19.89%，同樣刷新歷年同期紀錄。

臻鼎表示，隨傳統旺季需求升溫，行動通訊客戶新品備貨持續挹注，加上伺服器、光模塊及IC載板業務快速放量，三項業務8月合計營收較去年同期成長逾3倍，增幅進一步擴大，成為推升營收的重要引擎。

公司指出，近年積極布局AI算力、高速傳輸及先進半導體應用，相關成果正加速轉為實質營收。尤其1.6T高速光模塊、高階AI伺服器板與IC載板等產品陸續放量，帶動營收結構持續朝高階、高附加價值應用提升。

展望下半年，臻鼎看好消費性電子新品進入傳統出貨旺季，同時AI伺服器、高速光模塊與IC載板需求持續升溫，兩大動能同步推進，營運表現可望進一步升溫。

為支應後續需求，臻鼎也正加速擴充高階產能，持續推進淮安、深圳及泰國等生產基地建設。子公司禮鼎日前也公告，擬於深圳投資興建先進封裝載板基地，預計投資總額不低於人民幣120億元，進一步強化AI及先進半導體產能布局。

隨1.6T產品放量，並銜接3.2T等次世代產品開發及新產能逐步開出，臻鼎表示，AI相關業務正由布局期進入規模化放量階段，為2027年及中長期成長奠定基礎。