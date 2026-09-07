旺宏營收／8月81.45億元、年增218.5% 再創單月新高

營運動能再升溫，記憶體模組領導品牌威剛科技（3260）今年8月合併營收達189.3億元，續寫單月歷史新高，不僅是連續第6個月刷新單月營收紀錄，累計今年前8月合併營收也一舉突破千億元大關達1,015.8億元，再度寫下公司成立以來營收新里程碑。

2026-09-07 15:44