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旺宏營收／8月81.45億元、年增218.5% 再創單月新高

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
旺宏新竹總部大樓。圖／旺宏提供
旺宏新竹總部大樓。圖／旺宏提供

記憶體廠旺宏（2337）7日公告8月營收81.45億元，月增5.4%，年增218.5%，再創單月新高；前八月累計營收454.63億元，年增149.1%。

旺宏總經理盧志遠日前表示，受惠AI帶動記憶體超級周期，NAND Flash與eMMC需求同步走強，市場需求「遠遠不能滿足」，目前毛利率已接近7成，隨產能陸續開出、市況延續，毛利率挑戰8成「指日可待」。

法人則看好，旺宏受惠庫存回沖效益挹注，加上報價可望逐月採取滾動式調漲，營收將季增超過27%。

營收 旺宏 NAND Flash

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