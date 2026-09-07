望隼營收／8月4.4億元、年增近71% 前八月年增34%

軟式隱形眼鏡廠望隼（4771）7日公布8月合併營收4.36億元，較上月成長39%，較去年同期成長近71%，8月營收再度刷新歷史單月新高紀錄；累計今年前八月合併營收29.78億元，年增34%，顯示營運動能持續增強。銷售的成長動能主要來自中國大陸及日本客戶訂單的持續回流。

望隼表示，今年兩岸因應訂單需求逐季同步擴產，新產能已在下半年陸續開出，以供應日本、中國大陸、台灣及東南亞等各市場的訂單。整體而言，望隼對下半年隱形眼鏡的市場及公司營收依舊保持樂觀看法。

望隼說明，綜觀全球的隱形眼鏡市場，終端消費者的需求仍持續成長，主要是來自於消費者的使用習慣的改變，隱形眼鏡不再僅止於矯正視力，更是美妝時尚的一環。此外，因應3C產品的普及，中、日、韓青少年近視的年輕族群甚至超過八成。

公司強調，今年開始，矽水膠將在中國大陸、日本、美國及台灣等市場放量出貨，搭配新客戶及新產品持續挹注，預期今年營收將展現具競爭力的跳躍式成長。