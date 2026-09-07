智邦營收／8月衝上408億元、月增3.6% 再創新高

網通大廠智邦科技（2345）7日公布內部自結8月營收來到408.72億元，單月營收首次站上400億元大關，再創歷史新高。

智邦8月營收408.72億元，月增3.6%，年增59.4%，累計前8月營收2,460億元，年增61.9%，單月創歷史新高，累計營收創同期新高。

今年以來智邦營收三級跳，4月起智邦營收連續創下歷史新高，4月營收273.6億元，6月營收跳大級，從5月的286.2億元，淨增加近110億元，來到395.5億元，也推升第2季單季營收來到955.4億元，季增36.3%。

7月營收394.7億元，維持高檔水準，8月一舉跨越400億元水準，累計7、8月營收803.42億元。

日前就有法人看好，智邦接單亮眼，但供應鏈仍存在長短料問題，預估第3季營收季增約一成，可望再創新高，市場智邦來自ASIC需求動能即將發酵，智邦第3季單季營收將突破「千億」水準，來到1,070億元。

隨著7、8月營收陸續公布，法人，智邦9月營收可望維持高檔，單季營收甚至可能挑戰1,200億元，營收季增率超過市場預期的一成水準。