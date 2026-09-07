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威剛營收／8月189億元、連6月創高 前八月首破千億元
記憶體模組大廠威剛（3260）7日公布8月合併營收189.3億元，月增3%、年增279.8%，連續第6個月改寫單月歷史新高；累計今年前八月營收1,015.8億元，年增218.1%，首度突破千億元大關，再創公司成立以來新紀錄。
董事長陳立白表示，全球AI基礎建設投資熱度不減，上游記憶體原廠對非AI應用的供應仍相對緊俏，帶動8月記憶體價格維持上行，加上PC、工控及終端通路等主要客戶需求持續增加，進一步推升單月營收再創高。
產品方面，8月SSD營收攀升至50.3億元，同步刷新單月歷史紀錄；DRAM營收占比達69.3%，SSD占26.6%，記憶卡、隨身碟及其他產品占4.1%。累計前8月，DRAM占整體營收67%，SSD占26.9%，兩大記憶體產品仍是營收主力。
陳立白指出，公司目前持續深化與上游夥伴合作，替客戶建立更多元且穩定的供應來源，強化整體供應鏈布局。威剛先前也啟動新一輪籌資，董事會7月底決議辦理最高2,000萬股現金增資，並發行上限30億元的第九次國內無擔保可轉換公司，也為後續營運擴張預留更充足空間。
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