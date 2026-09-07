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東陽營收／8月19.46億元、年增7% 前八月152億元
東陽（1319） 2026年8月自結合併營收19.46億元，較去年同期成長7%，自5月起已連續四個月呈現月增趨勢。前8月自結累計合併營收152.76億元。
關稅干擾逐漸淡化，產業競爭環境趨於明朗，但國際局勢仍充滿不確定性，東陽持續深耕技術、產品開發、導入AI應用，深化全球布局與ESG實踐，穩健推進企業永續經營。
東陽是全球第一大汽車AM（售後維修）塑膠件製造商，在塑膠件的全球市占率高達70%，鈑金部分也有35%，隨著冬天的旺季即將到來，業績出現成長動能。
東陽AM事業8月自結合併營收14.84億元，較去年同期成長13%，前8月自結累計合併營收116.51億元。
東陽OEM事業8月自結合併營收4.62億元，前8月份自結累計合併營收36.25億元（OEM整體累計營收146.77億元）。
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