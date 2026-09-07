旺宏營收／首破80億元 8月年增逾2倍、連5月創新高

記憶體大廠旺宏（2337）7日公布8月合併營收81.45億元，月增5.4%、年增218.5%，連續第5個月改寫單月歷史新高；累計今年前8月營收454.63億元，較去年同期大增149.1%，營運規模持續放大。

更值得注意的是，旺宏8月一個月營收就已超過去年第4季一整季。旺宏2025年第4季營收77.29億元，如今8月單月81.45億元，足足多出4.16億元，反映今年營運規模快速放大。

第3季也已提前露出再創高的味道。旺宏7、8月營收合計158.70億元，已達第2季191.25億元的約83%，意味9月只要營收超過約32.55億元，第3季就將再超越第2季、改寫單季營收新高。

旺宏先前指出，市場需求增加是推升營收的重要動力，NAND Flash供需缺口仍大，並看好下半年產品價格持續調升；如今8月營收再創新高，也讓記憶體景氣回升帶來的業績效應進一步浮現。