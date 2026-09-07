濾光片族群亮紅光 統新、東典光電後市看旺

光通訊族群7日小幅回檔，統新（6426）及東典光電（6588）兩大濾光片供應商成為資金避風港，統新在自結獲利的加持下，開盤便跳空開高，不到20分鐘便牢牢鎖住漲停，創下歷史新高價296元的紀錄，8日將有望再創新高。

法人看好，隨著光通訊市場需求不斷加大，濾光片商機也同步看增，統新受惠於光通訊廠家大訂單效應推動下，訂單能見度將有機會一路放眼到明年，目前產線已接近滿載，接單至出貨交期明顯拉長。為滿足客戶需求，公司已規劃擴充產線並投入資本支出，部分新產線明年第1季將陸續到位，後續月產能可望提升。

公司表示，今年全年營運將有望開始獲利，扭轉先前的虧損態勢。公司還同步布局生醫、太空、半導體以及智慧機器等領域，以鍍膜技術為核心，開發相關應用，為營運增添更多成長動能。