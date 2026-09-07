中華化營收／8月2.56億元 年增62.67% 電子級硫酸新產線挹注動能

中華化（1727）公告8月營收2.56億元，年增62.67%；前八月累計營收16.49億元，年增26.37%。中華化電子級硫酸今年第2季開始出貨高階製程，加上軍工特化品新標案收入認列，營收大幅成長。

中華化旗下電子級硫酸產品，分別供應半導體客戶成熟及先進製程；其中，成熟製程供貨穩定，先進製程產線則已於首季通過認證、並開始導入客戶，未來出貨規模可望逐步放大。

此外，中華化近年將特化品應用範圍，延伸至高頻樹脂相關材料、航太燃油、工程塑料單體及軍工應用，並陸續貢獻營收。法人指出，中華化已取得軍工特化品標案，並將延至第3季出貨，更已取得客戶第2批訂單，未來具一定訂單能見度。

展望下半年，中華化有電子級硫酸、軍工特化品等高階應用，可望陸續貢獻營收。此外，也持續朝電子級濕式化學品、高頻樹脂材料領域推進。