信驊漲停再創波段高！2萬元大關在望

信驊（5274）7日以19,215元攻上漲停板，股價蓄勢挑戰歷史高點19,880元，若順利突破，下一關將直指2萬元大關。

法人分析，由於原物料成本上升，信驊年底很可能再次調漲產品價格。同時，預期載板材料轉換將於第4季完成，帶動第4季營收季增12.6%至51億元，毛利率則由3Q26預估的68%提升至69%，每股稅後盈餘（EPS）估計為58.92元。

產品方面，法人預期AST2700將於第3季進入量產，並於第4季逐步放量，初期出貨占比估計低於10%，2027財年則可望提升至20%～25%，進一步推升整體平均售價。目前市場需求仍遠高於供給，產品交期已由原先24週延長至36週，且新訂單交期已排至2027年及以後。

展望後市，由於信驊具備完整的管理晶片產品組合，涵蓋SMC、I/O擴展晶片及安全晶片，未來市占率成長將不再受限於每台伺服器僅搭載單一BMC晶片，產品組合擴張也可望成為公司後續成長的重要動能。