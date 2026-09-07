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股價也上演「國慶行情」！三晃正式更名國慶科技 首日攻漲停

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

三晃（1721）董事會於8月10日決議將原公司名「三晃」改名成「國慶科技」，7日為股票更名後的新股上市第一天，國慶科技早盤急拉漲停，攻至22.4元漲停鎖死，股價一舉站上季線大關。

國慶科技指出，由於產品逐步轉向電子業相關化學品領域發展，為使公司名稱符合未來發展願景並提升市場辨識度與改變企業形象，公司中文名稱為「國慶科技股份有限公司」，英文名稱維持不變。

國慶科去年11月在法說會上表示，公司正聚焦開發用在銅箔基板（CCL）、高階電路基板的化學材料，CCL部分開發雙馬來醯亞胺（BMI）產品，品質已獲驗證合格，今年可量產；另外M8、M9及M10高階CCL的新型含磷阻燃劑正在試做中，已獲10公斤訂單，提供客戶試做中。

不過，目前BMI和新型含磷阻燃劑均尚未傳出量產消息。依國慶科今年致股東報告書內容，公司已與光電產業客戶合作開發5G阻燃劑，並完成相關製造技術驗證。

國慶科7月營收1.7億元，年增36.5%，累計前7月營收10.76億元，年減9.7%；今年上半年每股純益虧損0.62元。

國慶 漲停 科技

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