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中菲行營收／8月34.15億元報喜、年增39.1% 高科技供應鏈需求強

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

中菲行（5609）公布8月集團自結合併營收34.15億元再傳佳音，較去年同期成長39.1%。

受惠於半導體、AI伺服器及高科技相關物流需求維持穩健，中菲行持續發揮全球供應鏈管理及跨區域物流服務能力，協助客戶因應供應鏈調整及市場變化，帶動集團空運營業額較去年同期成長34.3%、海運營業額成長48.4%、合同物流營業額成長37.8%。

累計前8個月，集團合併營收232.68億元，較去年同期成長20.9%。在全球供應鏈持續調整及市場需求分化的環境下，半導體、AI及高科技相關需求仍為亞太物流市場的重要支撐，中菲行持續憑藉全球營運網絡及供應鏈管理能力，協助客戶提升供應鏈效率與營運韌性。

8月全球製造業PMI持續處於擴張區間，但成長動能趨於溫和，AI與半導體相關需求仍具韌性，傳統消費市場貨量則相對走弱。另一方面，全球貿易政策及進出口規範持續變化, 企業對Importer of Record（IOR）、關稅管理及進出口合規等議題的關注亦持續提升；歐洲市場的跨境電商發展，也帶動企業對清關、倉儲配送及跨境物流整合能力的需求。受到颱風影響，上海、寧波、鹽田及香港等主要港口部分運力及作業受到干擾，造成貨物積壓，影響並延續至9月。

儘管整體海運需求逐步降溫，但受到運力調整及供給收緊影響，主要航線運價仍維持相對高檔。此外，美國依301條款對相關產品實施的關稅措施，亦使半導體、電子產品、電池及鋼鐵等產業的供應鏈成本與全球布局持續面臨不確定性。

8月貨運市場方面，臺灣空運各主要航線運力持續吃緊，運價普遍上揚，主要受到AI、半導體及高科技產品出口需求持續吸收跨太平洋航線運力影響；韓國仁川（ICN）轉運市場亦維持緊張，亞洲至美國航線載運率接近九成。海運方面，上海及寧波港口於颱風過後仍有壅塞情形；南亞及東南亞前往歐洲與北美的艙位持續偏緊，部分航線運價上揚。空運方面，多數亞洲起運地運力仍相對緊張，其中印度前往歐洲及美國西岸的貨量出現積壓。季風及颱風對航班與港口作業造成的干擾，仍是近期亞洲供應鏈運作的主要風險之一。

面對市場需求分化、運力調整及全球供應鏈持續變化，中菲行將持續整合全球空運、海運、多式聯運及合同物流服務，運用全球營運網絡、數位平台及在地專業團隊，靈活調整運輸及供應鏈方案，協助客戶因應關稅政策、運力配置、成本變化及地緣政治等不確定因素，並因應不同市場的進出口合規、清關及供應鏈整合需求，提升供應鏈透明度、效率與韌性。

展望未來，隨著全球供應鏈重組持續深化，以及AI、半導體與高科技產業快速發展，企業對跨區域物流整合、供應鏈可視化及風險管理能力的需求將持續提升。中菲行將持續深化全球供應鏈管理服務，結合全球營運據點、數位能力及在地服務優勢，協助客戶掌握產業布局調整所帶來的機會，提升全球供應鏈競爭力，並持續強化中菲行的長期競爭優勢。

中菲行 營收 供應鏈

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