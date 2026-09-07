榮成營收／前八月稅前盈餘5.2億元 較去年改善12.2億元

榮成（1909）今（7）日公告 2026 年8月自結合併營收為45.96億元，年增 23.2% 。累計今年前八月合併營收達331.31億元，年增15.1%；獲利方面，榮成8月單月自結合併營業利益為 0.18 億元，稅前淨利約0.66億元，每股稅前盈餘0.05 元。累計前八月營業利益達3.74億元，合併稅前淨利為5.2億元，較去年同期虧損7億元改善12.2億元，每股稅前盈餘0.4元。

8月單月獲利較7月回落，主要受市場價格整理及部分需求遞延影響，但累計獲利仍維持明顯改善，反映公司近年持續推動產品組合優化、生產效率提升及成本管理等措施已逐步展現成效。

法人指出，今年第2季以來，中國大陸工紙市場受供需結構改善帶動，工紙價格自4月中旬至7月間累計上漲約人民幣 250 元／噸，市場景氣明顯回溫。然而進入 8 月後，受終端消費需求偏弱及下游採購趨於保守影響，部分紙種價格由高檔轉為整理，紙廠庫存較前月增加，市場短期進入調整階段。不過，目前產業整體供需結構仍維持相對穩定，工紙大型紙廠陸續透過停機檢修及產能調節等方式控管供給，有助於維持市場供需平衡。

供給方面，8 月份夏季颱風、豪雨等極端天候不時影響廢紙回收及物流運輸，原料價格維持相對支撐。另一方面，近期部分工紙大廠陸續公布 9 月底至 10 月初的停機檢修計畫，供給端可望透過產能調節維持供需平衡，為後續紙價走勢及產業獲利提供穩定基礎。

需求方面，近期中國製造業景氣呈現改善跡象。根據中國國家統計局公布資料，8 月製造業新訂單指數回升至 50.6，生產指數升至 50.4，採購量指數亦達 50.5，均重返擴張區間，顯示下游企業接單、生產及原料採購活動同步改善。另一方面，隨著中秋、十一長假及第四季電商促銷旺季陸續展開，物流配送及工業包裝需求可望持續增溫，有利工紙及紙箱市場需求維持穩健表現。

展望後市，法人分析，隨著 9 月至 12 月傳統需求旺季來臨，中秋、十一長假、電商購物節及海外耶誕節備貨需求將陸續釋放，市場供需結構可望持續改善。在出口維持成長、物流需求穩健及產業供需趨於平衡等因素帶動下，工紙市場景氣可望逐步回升。法人預期，榮成下半年獲利及現金流表現將優於上半年，受惠於產業景氣回升，以及公司持續推動產品組合優化、生產效率提升與成本管理等措施逐步發酵，整體獲利能力、現金創造能力及財務結構可望持續提升。