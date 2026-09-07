重返榮耀！聯電8月營收創近四年新高 股價急拉漲停、站上季線

聯電（2303）8月合併營收250.44億元，月增5%、年增30.7%，為2022年10月以來新高，帶動股價跳空大漲，並攻上漲停板143元，一口氣站上季線大關，成交量也放大至近30萬張，漲停排隊買單逾3.1萬張。聯電營收報喜，引起市場對其他晶圓代工股業績想像，力積電（6770）盤中強漲逾7%，世界先進（5347）上漲逾3%。

聯電累計今年前八月合併營收1,786.59億元，年增14.6%，續創同期次高。聯電執行長王石表示，AI與非AI應用需求同步擴張，電腦、通訊及消費性電子需求維持穩健，其中，電源管理IC、感測器及微控制器需求強勁，預期第3季8吋廠產能利用率將大幅提升至約85%；12吋廠產能利用率也維持健康水準。

聯電先前於法說會上預估，第3季整體產能利用率可望升至90%以上，出貨量將季增7%至9%，美元平均售價（ASP）持穩，毛利率約落在34%至36%區間。不過由於市場能見度提升，聯電表示，今年晶圓代工平均售價將優於原先預估，2027年更具備明顯調升空間。

聯電預計，2026年AI相關業務營收貢獻接近3億美元，未來三年可望突破10億美元。法人預估，聯電2027年營收年增22.8%，每股純益（EPS）上修至7.33元。

受到聯電大漲帶動，力積電、世界先進也都上漲，其中力積電盤中大漲逾7%。力積電營收自今年2月以來連續5個月月增，7月營收66.69億元，月增3%，年增率達7成，累計前7月營收年增率42%。

除了代工方面，力積電也有矽電容題材，力積電為英特爾EMIB先進封裝中，特殊矽電容獨家供應商，目前12吋產品已量產出貨，產能嚴重供不應求，正積極擴產因應，目標2027年下半年月產能擴增到8,000至1萬片，將比現在放大三至四倍。

力積電透露，相關產品完成認證可能耗時二至五年，還須經過客戶、基板及封裝供應鏈驗證，新進者難以在短期內跨越量產門檻。