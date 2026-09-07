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雅特力本季業績可望維持高檔 盤中攻上漲停
智原（3035）旗下微控制器（MCU）廠雅特力-KY（6907）第3季營收可望維持高檔，與第2季的高基期持平，同時，其目前客戶訂單需求穩定，下半年訂單能見度已逐步延伸至年底。該公司今日盤中股價攻上漲停。
雅特力第2季毛利率持續優化，從首季的35.11%提升至第2季的40%，獲利不但季增逾一倍，更較去年同期大增超過六倍，每股純益為2.79元。該公司上半年合併營收16.16億元，年增90.1%，已與去年全年營收相當，歸屬母公司業主淨利2.42億元，年增5.39倍，每股純益為4元。
展望後市，雅特力評估，第3季營收可望維持高檔，與第2季高基期持平。
以應用別來看，雅特力第2季五大領域包含 AIoT、智慧運輸、智慧家居、智慧工業及智慧商業等相關營收同步揚升。其中以營收占比最大的AIoT領域表現最為亮眼，業績較上季大幅增加近一倍，並涵蓋機器人、電競鍵鼠、無人機及數位對講機等多項新興應用。
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