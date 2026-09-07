偉詮電伺服器應用業績旺 盤中攻上漲停

在伺服器散熱風扇馬達控制IC業務成長強勁的帶動下，IC設計廠偉詮電（2436）8月業績攻上單月歷史新高，法人認為，該公司步入第3季旺季，本季業績有機會優於第2季，可望連三季改寫新高紀錄。偉詮電今日盤中股價攻上漲停。

偉詮電8月合併營收為4.28億元，月增6.2％、年增32.1％，累計前八月合併營收為30.39億元，年增30.4％。

偉詮電今年以來業績強勁增長的主要動能，是受惠於AI硬體建置投資，伺服器散熱風扇馬達控制IC的拉貨力道強勁，上半年相關業績的年增幅度達64％。

其伺服器散熱解決方案獲導入於GPU與ASIC伺服器，以及通用伺服器平台。另外，該公司於今年7月也新推出車規級BLDC馬達控制IC，支援先進車用散熱應用，正進行市場推廣。

同時，偉詮電的USB PD控制IC產品線主要應用於筆電、遊戲主機等消費性電子產品，現在進一步由充電器等供電端，開始跨入受電端如筆電裝置本身的領域，並取得超微平台認證，今年下半年相關受電端產品將小量開始出貨。

偉詮電今年散熱風扇馬達控制IC預期將超越USB PD控制IC，成為該公司業績比重最高的自有產品線。