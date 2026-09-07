股王信驊飆漲停！離天價只差665元 2027在手訂單超車今年全年營收

股王信驊（5274）7日開盤直接跳空漲停，以19,215元開出，雖然漲停一度遭打開，但追價買盤持續湧入，股價盤中多次重新亮燈，離歷史最高價19,880元僅差665元。市場聚焦AI伺服器需求續強，董事長暨總經理林鴻明透露，2027年在手訂單已超過今年全年營收，搭配出貨放大與漲價效應，明年營運可望「量價齊揚」。

信驊近期基本面同步加速，8月合併營收16.26億元，月增6.6%、年增118.4%，連續10個月改寫單月新高；前8月累計營收101.68億元，年增74.4%。林鴻明表示，供應鏈限制可望在第3、4季逐步緩解，明年第1季改善幅度將更加明顯，下半年營運維持逐季成長。

更受到市場關注的是訂單能見度。林鴻明指出，信驊2027年在手訂單規模已超過今年全年營收，這是過去從未發生過的情況；至於2028年，雖然客戶目前尚未正式下單，但公司已取得相關Design Win，後續成長動能同樣值得期待。

在「量」之外，信驊明年還有「價」的成長空間。林鴻明表示，上游供應商漲價幅度達雙位數，信驊預計第4季起將增加的成本反映給客戶，成本轉嫁進展順利，產品價格雙位數成長「跑不掉」。目前整體平均售價（ASP）尚未達20美元，隨新產品導入及價格調整，明年ASP有機會上看20美元，產品組合也可望持續優化。

AI帶來的成長不只在需求端，也開始深入信驊的研發流程。林鴻明表示，AI已正式進入IC設計流程，尤其在晶片驗證領域已帶來顯著效益，信驊目前已在內部導入AI協助晶片設計與驗證，未來「AI助理」可望進一步提升設計生產力，縮小晶片設計與製程生產力之間的落差。

為因應AI時代的人才需求，信驊今年也罕見擴大招募。創立22年來維持精兵制、員工僅100多人，今年破天荒招募20多名碩博士應屆畢業生，人力增幅創歷年之最。林鴻明表示，主要是為了人才傳承及AI布局，並透露隨晶片售價調升，員工平均獲利貢獻將僅次於輝達（NVIDIA）。

從3,600萬元創業資金，到如今市值突破7,000億元，林鴻明認為，半導體產業持續成長的關鍵仍在創新、執行力與價值創造。