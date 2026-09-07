快訊

蔣經國日記／蝙蝠中隊英魂33年後返家 還原祕密任務

中市退休校長「王爺」王沛清猝逝 教育界和學生一片哀悼

台積電領軍！台股開高一度大漲680點 衝破47K

聽新聞
0:00 / 0:00

股王信驊飆漲停！離天價只差665元 2027在手訂單超車今年全年營收

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

股王信驊（5274）7日開盤直接跳空漲停，以19,215元開出，雖然漲停一度遭打開，但追價買盤持續湧入，股價盤中多次重新亮燈，離歷史最高價19,880元僅差665元。市場聚焦AI伺服器需求續強，董事長暨總經理林鴻明透露，2027年在手訂單已超過今年全年營收，搭配出貨放大與漲價效應，明年營運可望「量價齊揚」。

信驊近期基本面同步加速，8月合併營收16.26億元，月增6.6%、年增118.4%，連續10個月改寫單月新高；前8月累計營收101.68億元，年增74.4%。林鴻明表示，供應鏈限制可望在第3、4季逐步緩解，明年第1季改善幅度將更加明顯，下半年營運維持逐季成長。

更受到市場關注的是訂單能見度。林鴻明指出，信驊2027年在手訂單規模已超過今年全年營收，這是過去從未發生過的情況；至於2028年，雖然客戶目前尚未正式下單，但公司已取得相關Design Win，後續成長動能同樣值得期待。

在「量」之外，信驊明年還有「價」的成長空間。林鴻明表示，上游供應商漲價幅度達雙位數，信驊預計第4季起將增加的成本反映給客戶，成本轉嫁進展順利，產品價格雙位數成長「跑不掉」。目前整體平均售價（ASP）尚未達20美元，隨新產品導入及價格調整，明年ASP有機會上看20美元，產品組合也可望持續優化。

AI帶來的成長不只在需求端，也開始深入信驊的研發流程。林鴻明表示，AI已正式進入IC設計流程，尤其在晶片驗證領域已帶來顯著效益，信驊目前已在內部導入AI協助晶片設計與驗證，未來「AI助理」可望進一步提升設計生產力，縮小晶片設計與製程生產力之間的落差。

為因應AI時代的人才需求，信驊今年也罕見擴大招募。創立22年來維持精兵制、員工僅100多人，今年破天荒招募20多名碩博士應屆畢業生，人力增幅創歷年之最。林鴻明表示，主要是為了人才傳承及AI布局，並透露隨晶片售價調升，員工平均獲利貢獻將僅次於輝達（NVIDIA）。

從3,600萬元創業資金，到如今市值突破7,000億元，林鴻明認為，半導體產業持續成長的關鍵仍在創新、執行力與價值創造。

漲停 營收 信驊

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

CSP龍頭亞馬遜搶AI機櫃 世芯、緯穎、鴻海等協力廠出貨動能強勁

半導體廠務工程五強訂單塞爆 在手訂單衝8,800億 後續有望叩關兆元

00934配息升級！配0.33元年化配息率達12.8% 聯發科漲停助攻股價創高

聯發科攻漲停帶動009802盤中爆量飆5% 強壓大盤

相關新聞

股王信驊飆漲停！離天價只差665元 2027在手訂單超車今年全年營收

股王信驊（5274）7日開盤直接跳空漲停，以19,215元開出，雖然漲停一度遭打開，但追價買盤持續湧入，股價盤中多次重新亮燈，離歷史最高價19,880元僅差665元。市場聚焦AI伺服器需求續強，董事長暨總經理林鴻明透露，2027年在手訂單已超過今年全年營收，搭配出貨放大與漲價效應，明年營運可望「量價齊揚」。

沛爾生醫-創拆股後第一天交易買賣 股價竟從漲停摜入跌停

沛爾生醫-創（6949）股票面額1拆為20，每股面額從10元變成0.5元，7日新股票重新上市買賣，股價剛開盤一度衝上漲停板，沒多久連續出現499張漲停賣單，9點5分時出現一單千張跌停價賣單，股價摜入跌停板67.1元鎖死，跌停排隊賣單超過1.4萬張。

暉盛結盟日商 引入衛星工廠

電漿設備研發與製造商暉盛-創（7730）總經理許嘉元昨（3）日表示，目前在手訂單優於去年，看好下半年營運逐步回溫，明年營運動能「相當熱」。暉盛攜手日系大廠布局未來三年高階應用，引入衛星工廠擴大產能。

台股中小主動式 長線俏

台股AI供應鏈獲利大爆發，分析師估計今年將帶動上市櫃企業獲利逐季走高，全年獲利可望上看7兆元歷史新高，台股挑戰5萬點不是夢，具利基題材的中小型潛力股可望扮演上攻先鋒，建議優先布局台股中小主動式ETF掌握長線大行情。

鈊象營收創高 連二月締新猷

遊戲股王鈊象（3293）受惠旺季效應及海外授權比重持續升高，8月營收衝上22.68億元，連續二個月改寫單月歷史新高，月增1.8%，年增24.8%；前八月營收171.75億元，為同期最佳，年增18.1%。

受惠印度大型標案、AI 伺服器陸續出貨 宏碁泛亞區營運喊衝

宏碁（2353）泛亞區上半年營收年增17%，表現不俗。展望後市，宏碁泛亞營運總部總經理侯知遠看好，隨著商用市場在印度大型標案及AI伺服器陸續出貨，加上消費性市場有「Acer Day」等諸多強力品牌活動拉抬，預期泛亞區下半年營收持續向上。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。