沛爾生醫-創拆股後第一天交易買賣 股價竟從漲停摜入跌停

沛爾生醫-創（6949）股票面額1拆為20，每股面額從10元變成0.5元，7日新股票重新上市買賣，股價剛開盤一度衝上漲停板，沒多久連續出現499張漲停賣單，9點5分時出現一單千張跌停價賣單，股價摜入跌停板67.1元鎖死，跌停排隊賣單超過1.4萬張。

沛爾生醫-創在8月26日舊股票最後交易日股價創下新高，收1,490元，而後8月27日至9月4日停止交易，9月7日新股票開始上市買賣。然後新股重新交易的第一天，股價上演大怒神戲碼，開盤不到十分鐘便由漲停跌至跌停板，爆出2.1萬張大量，排隊賣單破萬張。

沛爾生醫此次全面換發新股，換股後資本額維持不變，仍為6.558億元，但發行股份將增加至約13.116億股，每1股舊股票換發20股新股票。舉例而言，原本持有1張、也就是1,000股的投資人，換股後將持有2萬股。公司市值與股東權益不因面額變更而改變。

沛爾生醫發展的自體CAR-T製劑PL001，已經通過第二期臨床試驗期中分析。據了解，已獲得財團法人醫藥品查驗中心（CDE）列為再生醫療製劑輔導專案（T-RMAT）輔導對象，將透過《再生醫療製劑條例》「附款許可」的「有條件快速通關」機制，目標今年底、明年初拿到臨時藥證。