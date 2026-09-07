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鈺祥營收／8月3.07億元 年增110%

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

先進製程微污染防治（AMC）濾網廠鈺祥（7909），8月合併營收3.07億元，較去年同期大幅躍升110%；累計2026年前八個月合併營收17.76億元，較去年同期成長70%。

受惠於半導體大客戶先進製程產能今年上半年加速開出，鈺祥化學濾網出貨動能自5月起展現逐月強勁的成長態勢。隨先進製程大擴廠，預期下半年營運「節節高升」的格局下，8月營收不僅符合預期，締造自今年5月起、連續四個月刷新單月歷史新高的耀眼紀錄。

鈺祥表示，隨著新建廠區陸續進入裝機階段，帶動高階濾網出貨量逐月跳增；在產能稼動率持續提升，以及高毛利再生型濾網出貨比重拉高的雙重帶動下，毛利率將呈現逐月揚升走勢，下半年獲利可望顯著優於上半年。

此外，積極推動「潔淨空氣訂閱制（CaaS）」，全力提升再生型濾網在客戶既有廠區及新建廠區的滲透率，精準對接半導體產業落實永續減碳與零廢棄之目標。透過一次性與再生型兩大產品線精準銜接晶圓廠全生命週期、相輔相成，將持續奠定鈺祥中長期營收與獲利強勁成長的堅實基石。

營收 半導體 先進製程

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