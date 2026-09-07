共信-KY（6617）宣布，接獲農業部通知，旗下動物靶向腫瘤消融新藥「思沛康注射液」（Gwa103）用於治療犬科黑色素瘤的新藥上市技術資料審查通過。

共信表示，將同步啟動上市前整備與臨床教育規劃，這代表台灣伴侶動物抗癌藥邁入商業化階段，更宣告寵物抗腫瘤新時代的來臨。

共信表示，公司已與全台逾100家動物醫院簽署合作意向書，待完成藥品標示、供應鏈與院所導入作業後，將依法規程序陸續供貨並展開臨床教育訓練，協助醫療團隊提供更多元治療選擇。「思沛康注射液」不僅可作為單一療法，也能與手術、熱銷融、冷凍、免疫療法、化療合併使用。

共信並表示，將持續與國內外動物醫院體系與獸醫專業社群緊密合作。

如與屏科大合作已完成12隻馬匹表淺腫瘤，相關成果於今年1月在曼谷的全球馬病年會發表，另外也將擴展至澳洲進行臨床試驗。以犬科和馬匹的成功經驗為基礎，繼續進行擴大犬科腫瘤、新增貓等腫瘤適應症等研究，以科學證據與法規合規為前提，將技術轉化為臨床可及的解決方案，陪伴毛孩與家庭面對治療抉擇。

國際布局方面，共信以台灣藥證為基礎，在美國FDA已經核准「思沛康注射液」具有「有條件核准藥物（conditional approval drugs）」的資格，也已取得美國臨床許可，將積極規劃美國有條件上市申請，也將拓展至澳洲、日本、美國、中國大陸、香港等主要寵物市場。