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櫃買攜資誠 媒合新創

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
資誠營運長林永智（前排左五起）、華洋精機董事長邱見泰、櫃買中心總經理陳麗卿、資誠所長徐聖忠、萬寶隆空間設計董事長黃敏傑、櫃買中心主任秘書林婉蓉及九家與會創新團隊代表於「創櫃領航×點亮新資本創新企業媒合會」合影留念。櫃買中心／提供
資誠營運長林永智（前排左五起）、華洋精機董事長邱見泰、櫃買中心總經理陳麗卿、資誠所長徐聖忠、萬寶隆空間設計董事長黃敏傑、櫃買中心主任秘書林婉蓉及九家與會創新團隊代表於「創櫃領航×點亮新資本創新企業媒合會」合影留念。櫃買中心／提供

櫃買中心長期深耕扶植新創企業，為打造台灣成為亞洲資產管理中心的重要基礎工程，本次攜手資誠聯合會計師事務所，9月4日在台南晶英酒店舉辦「創櫃領航×點亮新資本創新企業媒合會」，當日計有新創團隊、加速器及創投機構、上市櫃企業創投（CVC）及會計師事務所等參與，展現新創能量。

櫃買中心總經理陳麗卿表示，櫃買中心31年來已協助超過2,700家公司進入資本市場，更被世界銀行譽為「扶植中小企業最有經驗的交易所」，透過創櫃板、興櫃到上櫃的多層次平台及市場，讓企業能依不同發展階段，循序建立制度、提升能見度。

本次活動邀請上櫃公司華洋精機（6983）董事長邱見泰及創櫃板公司萬寶隆空間設計（7410）董事長黃敏傑分享進入資本市場經驗，帶給現場新創團隊不同面向啟發。

資誠聯合會計師事務所所長徐聖忠指出，台南近年成為台灣科技南部發展重點城市，匯聚許多優秀企業在此深耕發展，逐漸形成多元且完整的產業聚落。資誠長期致力協助企業穩健成長，多年來與櫃買中心攜手合作持續推廣創櫃板，成功協助多家企業順利接軌資本市場，也希望藉由此次活動媒合串聯市場資源，再度共創佳績。

本次媒合會邀請九家創新企業，產品與服務範圍涵蓋寵物腫瘤臨床醫療；服務型機器人營運平台；電動車專用滅火毯與 AI 智慧自動滅火覆蓋系統；醫療級金屬線材及導引線；醫藥奈米載體平台；CCU碳捕捉利用技術；光學膜材加工與精密金屬／鋁擠型製造；客製化骨科高階醫材等開發；農用噴灑無人機與多元空中應用服務等，充分展現了新創企業在跨領域創新上的豐沛動能。

櫃買中心多年來陪伴中小微企業成長茁壯，創櫃板成立邁入第13年，成果豐碩，至今已成功扶植38家公司轉為公開發行、35家登錄興櫃，並有九家公司掛牌上市櫃。

資誠 櫃買中心 創櫃板

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