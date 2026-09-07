上市櫃42家營收攻頂 聚光

上市櫃公司開始公布8月營收，目前已有約232家提前公布，而最吸睛的焦點，是已有約42家公司創下歷史新高，當中包括南亞科（2408）、華邦電（2344）、台光電（2383）、藥華藥（6446）等。由於現階段法人、散戶主要進出個股，集中在AI供應鏈、生技、半導體等族群，預期業績績優股將成為本周市場交投亮點。

根據統計，目前已有約232家公司率先公布8月營收，其中，年成長的公司約178家、月增的公司約121家，而月、年雙增的公司則約有105家，占已公布的比重約45%，當中，包括南亞科、華邦電、聯電、鴻準、台光電、佳世達、宜鼎、晶豪科、華通、台燿、東和鋼鐵、聯茂、景碩等中大型權值股。

累計前八月營收方面，則有約179家年成長，其中，成長幅度超過一倍的有致和證、台新藥、南亞科、宜鼎、創見、晶豪科、馥鴻、淳紳、宇瞻、華邦電、互動、聯亞、高力、愛普*等。

其中，累計營收超過兆元的公司，目前僅有一家鴻海，達6.51兆元，其次是南亞科的2,201億元，超過1,000億元的還有聯電、華邦電、佳世達、台光電等，逾500億元的還有鴻準、貿聯-KY、 華通、新普、宜鼎等公司。

提前公布8月營收的公司中，目前已有約42家公司寫下歷史單月新高紀錄，當中單月營收超過百億元的有南亞科、華邦電、鴻準、台光電等，超過20億元的則有宜鼎、晶豪科、台燿、聯茂、景碩、信邦、藥華藥、鈊象、長華*、仲琦等，主要集中在記憶體、PCB、ABF等AI供應鏈上，以及生技、半導體、電子零組件等族群。

統一投顧董事長黎方國、華南投顧董事長呂仁傑表示，由於美國8月非農就業數據遠高出市場預期，目前FedWatch預期聯準會9月17日凌晨宣布升息1碼的機率已來到六成，伴隨美國長天期債券殖利率走揚，美股可能將進入新一波震盪期。