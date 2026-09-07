台股中小主動式 長線俏

台股AI供應鏈獲利大爆發，分析師估計今年將帶動上市櫃企業獲利逐季走高，全年獲利可望上看7兆元歷史新高，台股挑戰5萬點不是夢，具利基題材的中小型潛力股可望扮演上攻先鋒，建議優先布局台股中小主動式ETF掌握長線大行情。

台新臺灣中小主動式ETF（00416A）經理人沈建宏表示，AI指標公司輝達第2季財報營收與獲利數據均超越華爾街預期，更驚豔的是，預期2028財年營收將再大幅成長70%；晶圓代工龍頭台積電，不僅將2026年全年美元營收成長目標由「超過30%」，上修至「超過40%」，更將資本支出調升至600億至640億美元。

兩大AI巨擘強勁的展望預估，讓AI產業吃下定心丸，台灣中小股AI供應鏈受惠大，未來業績及股價成長爆發力可期。

沈建宏指出，長線而言，市場對2026~2027企業獲利年增率預估持續成長，AI成長趨勢確立，有助於台股長期表現，具題材性的中小股將相對具上漲空間，可優先布局。

看好AI供應鏈受惠如材料升級、電力革新、新設計等；其他如光通訊供應鏈、關鍵零組件、半導體上游材料與設備、美國設廠受惠股、漲價族群等也都備受矚目。

主動富邦台灣龍耀ETF研究團隊表示，上周台股電子股隨著美股上揚而走勢相對穩健，AI伺服器供應鏈、散熱與光通訊扮演盤面多頭要角。隨著第2季財報與企業展望陸續釋出更明確訊號、2026 Semicon Taiwan活動落幕並延續以先進封測為中心的基調，市場對AI資本支出延續性的信心進一步增強，本輪AI硬體投資動能可望延續至2027年，預期科技股9月仍有機會展開新一波上升循環。

產業方面，持續看好散熱、AI關鍵零組件、半導體設備、TPU／ASIC相關供應鏈及測試介面等領域。隨著AI模型持續升級，算力需求向上推進，加上先進製程、先進封裝及客製化晶片需求擴張，相關供應鏈訂單與產業成長動能可望延續，中長期基本面仍具支撐。