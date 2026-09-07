鈊象營收創高 連二月締新猷

遊戲股王鈊象（3293）受惠旺季效應及海外授權比重持續升高，8月營收衝上22.68億元，連續二個月改寫單月歷史新高，月增1.8%，年增24.8%；前八月營收171.75億元，為同期最佳，年增18.1%。

鈊象上半年大賺逾二個股本，每股純益22.77元，較去年同期每股純益18元大幅成長，為歷史同期新高。法人指出，隨著鈊象營收持續向上，加上授權收入愈來愈高，下半年獲利更值得期待。

展望後市，法人認為，暑假遊戲旺季與世界盃投注熱潮外溢到其他線上博弈，將成為鈊象第3季營運動能續強主要助力，有利高毛利率授權收入進一步擴張，預估第3季每股純益約11.5元至11.69元；2026年營收估258.8億元，年增17.5%，每股純益上看50.18元，大賺逾五個股本，再創新高。

鈊象業績成長，主因美國市場動能強勁，跨洲紅利正在發酵，且美國玩家付費能力較高。另外，鈊象海外布局效益持續發酵，繼去年取得英國市場執照後，南非市場執照也到手，美國也從原先的三大州跨足到其他州，加上東南亞營運動能穩健提升，推升今年整體海外遊戲授權業務強勁成長。

歐洲市場方面，鈊象目前已取證國家包含馬爾他、瑞典、希臘、羅馬尼亞、英國、葡萄牙，預料未來將成為繼東南亞、美國後，鈊象未來幾年主要成長動能。

鈊象去年毛利率衝上98%，隨著今年遊戲授權業務比重持續擴張，毛利率有機會再提升，且授權業務為純利業務，對公司的獲利表現有正面幫助。