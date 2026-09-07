聽新聞
0:00 / 0:00

鋼筋新盤價 有望開漲盤

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

建築用鋼買氣增溫，傳出北、中、南陸續有上萬公噸訂單成交，市場爭相走告、賣方信心抬頭，預期今（7）日豐興（2015）、台鋼與威致等主力大廠鋼筋新盤價上漲機率提高，鋼市「金九」力道強。

上市鋼廠主管說，鋼鐵行情明顯由弱轉強，上周龍頭中鋼開出10月與第4季盤價以平高盤定調，市場吃下定心丸；這波鋼筋買氣回升，關鍵在於廢鋼、小鋼胚與中國大陸鋼價同步走強，讓買方產生「再等可能更貴」的預期，因此出手下單顯得決斷。

根據最新商情，亞洲小鋼胚可成交行情已由8月下旬每公噸CFR 480美元，進一步推升至485至490美元；大陸小鋼胚報價約FOB每公噸465至470美元，印尼資源來到FOB475美元。依目前進口成本推估，台灣以進口小鋼胚軋製鋼筋的合理成本已接近每公噸1.73萬元，對國內鋼筋價格形成明顯支撐。

豐興 鋼鐵 中鋼

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中鋼（2002）春燕要來了？八大公股買超1853張 PTT看到3千萬笑了

009828中信台日韓PCB掛牌！囊括上游材料到高階載板 吃透AI升級紅利

00934配息升級！配0.33元年化配息率達12.8% 聯發科漲停助攻股價創高

民生負擔、物價穩定、選舉考量…十月電價「調漲機會很低」

相關新聞

台股中小主動式 長線俏

台股AI供應鏈獲利大爆發，分析師估計今年將帶動上市櫃企業獲利逐季走高，全年獲利可望上看7兆元歷史新高，台股挑戰5萬點不是夢，具利基題材的中小型潛力股可望扮演上攻先鋒，建議優先布局台股中小主動式ETF掌握長線大行情。

鈊象營收創高 連二月締新猷

遊戲股王鈊象（3293）受惠旺季效應及海外授權比重持續升高，8月營收衝上22.68億元，連續二個月改寫單月歷史新高，月增1.8%，年增24.8%；前八月營收171.75億元，為同期最佳，年增18.1%。

受惠印度大型標案、AI 伺服器陸續出貨 宏碁泛亞區營運喊衝

宏碁（2353）泛亞區上半年營收年增17%，表現不俗。展望後市，宏碁泛亞營運總部總經理侯知遠看好，隨著商用市場在印度大型標案及AI伺服器陸續出貨，加上消費性市場有「Acer Day」等諸多強力品牌活動拉抬，預期泛亞區下半年營收持續向上。

長科「挑單」 鎖定高毛利

導線架大廠長科（6548）總經理洪全成表示，來自整合元件廠（IDM）的訂單湧進，目前不僅主要產品線產能利用率維持高檔，部分IDM客戶更開始上門要明年的產能，需求比現階段倍增，長科也開始可以挑單生產，鎖定高單價、高毛利的產品出貨，助益拉高獲利。

鋼筋新盤價 有望開漲盤

建築用鋼買氣增溫，傳出北、中、南陸續有上萬公噸訂單成交，市場爭相走告、賣方信心抬頭，預期今（7）日豐興（2015）、台鋼與威致等主力大廠鋼筋新盤價上漲機率提高，鋼市「金九」力道強。

櫃買攜資誠 媒合新創

櫃買中心長期深耕扶植新創企業，為打造台灣成為亞洲資產管理中心的重要基礎工程，本次攜手資誠聯合會計師事務所，9月4日在台南晶英酒店舉辦「創櫃領航×點亮新資本創新企業媒合會」，當日計有新創團隊、加速器及創投機構、上市櫃企業創投（CVC）及會計師事務所等參與，展現新創能量。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。