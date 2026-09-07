聽新聞
0:00 / 0:00
鋼筋新盤價 有望開漲盤
建築用鋼買氣增溫，傳出北、中、南陸續有上萬公噸訂單成交，市場爭相走告、賣方信心抬頭，預期今（7）日豐興（2015）、台鋼與威致等主力大廠鋼筋新盤價上漲機率提高，鋼市「金九」力道強。
上市鋼廠主管說，鋼鐵行情明顯由弱轉強，上周龍頭中鋼開出10月與第4季盤價以平高盤定調，市場吃下定心丸；這波鋼筋買氣回升，關鍵在於廢鋼、小鋼胚與中國大陸鋼價同步走強，讓買方產生「再等可能更貴」的預期，因此出手下單顯得決斷。
根據最新商情，亞洲小鋼胚可成交行情已由8月下旬每公噸CFR 480美元，進一步推升至485至490美元；大陸小鋼胚報價約FOB每公噸465至470美元，印尼資源來到FOB475美元。依目前進口成本推估，台灣以進口小鋼胚軋製鋼筋的合理成本已接近每公噸1.73萬元，對國內鋼筋價格形成明顯支撐。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。