宏碁三隻小金雞 拚績增雙位數

宏碁泛亞區旗下三家子公司安圖斯（7875）、海柏特及宏碁智新今年以來表現亮眼，平均營收年增率均超過三成。

宏碁泛亞營運總部總經理侯知遠預期，三家子公司今年業績皆可年增雙位數百分比，以專攻AI伺服器及AI工作站的安圖斯動能相對強勁。

侯知遠身兼安圖斯、海柏特及宏碁智新三家公司董事長，在他的操盤下，三家公司皆已切入當紅的印度市場，其中，安圖斯今年上半年在印度業績年增150%，宏碁智新亦繳出年增114%佳績。

展望後市，侯知遠表示，安圖斯目前已拿下27個AI伺服器案子，潛在客戶與專案機會達150個，對安圖斯後市營運樂觀看待。

由於安圖斯主要鎖定地端及中小型客戶，對象多為學術單位或政府機構，需要不少人力做客製化專案。侯知遠認為，為了拿下更多潛在客戶，安圖斯人力需要翻倍成長，才有辦法快速擴張營運。

安圖斯前七月營收16.97億元，年增78.6%，目前已在興櫃掛牌，預計明年申請送件轉上市櫃。

海柏特前七月營收8.57億元，年增30%。侯知遠指出，海柏特近期已成立印度子公司，已開始有業績貢獻，希望印度市場能帶給海柏特不錯的業績發展。

海柏特並於7月累積取得馬來西亞公司Miifix 51%股權並將其納入旗下子公司，擴大切入手機維修生意。

宏碁智新前七月營收7.36億元，年增34.2%，今年成長動能來自印度電視產品銷售之外，印度、印尼（雙印）市場冷氣產品銷售亦可挹注業績增長。