長科「挑單」 鎖定高毛利

導線架大廠長科（6548）總經理洪全成表示，來自整合元件廠（IDM）的訂單湧進，目前不僅主要產品線產能利用率維持高檔，部分IDM客戶更開始上門要明年的產能，需求比現階段倍增，長科也開始可以挑單生產，鎖定高單價、高毛利的產品出貨，助益拉高獲利。

他並透露，中國大陸廠部分QFP、LQFP產品若現在下單，交期已排至明年2月，顯示需求已提前跨入明年。

受惠需求強勁，長科8月合併營收衝上16.5億元，續創單月歷史新高，月增6.1%，年增43.66%；前八月合併營收突破百億元大關、達111.93億元，為同期最佳，年增28.26%。

長科透露，近期需求已由消費性產品逐步擴展至AI、低軌衛星、工控及車用，帶動電源管理、分離元件及微控制器（MCU）等產品訂單暢旺，整體產能利用率高。

洪全成指出，這波需求並非集中在單一產品。先前率先走強的QFN目前仍維持高檔，並輪動至QFP及LQFP，尤其工控庫存水位降低、車用逐步回溫，加上MCU需求回升，讓過去相對沉寂的QFP、LQFP重新接棒。

目前中國大陸廠相關交期已不是以幾周計算，部分訂單從現在下單要排到明年2月。

產品輪動助益改善長科的獲利結構。過去QFN因製程較短，一直被視為毛利較佳的產品，但QFP在前一波需求低迷期間已陸續完成價格調整，如今隨出貨量回升，部分QFP產品的獲利能力反而已高於QFN。