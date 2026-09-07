受惠印度大型標案、AI 伺服器陸續出貨 宏碁泛亞區營運喊衝

宏碁（2353）泛亞區上半年營收年增17%，表現不俗。展望後市，宏碁泛亞營運總部總經理侯知遠看好，隨著商用市場在印度大型標案及AI伺服器陸續出貨，加上消費性市場有「Acer Day」等諸多強力品牌活動拉抬，預期泛亞區下半年營收持續向上。

受惠商用市場訂單回溫與通路端提前拉貨，宏碁泛亞區上半年營收20.65億美元，年增17%，印度、南韓、馬來西亞等三地市場表現亮眼，分別年增48%、41%及22%，印度第2季營收更創當地歷史新高紀錄。整體來看，上半年泛亞區商用營收比重回升到46%。

以產品別區分，宏碁筆電在菲律賓、泰國都是龍頭，印尼則躍升為二哥；電競筆電方面，宏碁在菲律賓、泰國都是第一；消費性桌機領域，宏碁在菲律賓亦奪冠。商用教育領域方面，宏碁在印度、菲律賓、新加坡、印尼奪冠；商用政府領域，宏碁在菲律賓、印度奪冠，印尼亦升到第二名位置。

展望下半年，侯知遠指出，過往PC產業上、下半年營運比重約為4：6，今年因PC漲價，上半年通路拉貨力道強勁，所以有可能變成6：4，但泛亞區下半年有Acer Day、「Predator League」等諸多強力品牌活動拉抬，仍看好泛亞區下半年營收優於上半年。

從商用市場來看，侯知遠表示，下半年展望還不錯，包含印度大型標案，及AI伺服器也有不少單子會在下半年出貨。宏碁近期甫拿下印度一個邦的大型標案，數量高達120萬台平板，總金額約2億美元，該案預計第4季開始出貨。

侯知遠持續看好印度市場，他分析，宏碁在當地商用及教育領域表現不錯，疫情後開始全力衝刺消費性市場，目前宏碁在當地市占率約為第四、五名，消費性及商用市場都還有很大成長空間。且安圖斯、宏碁智新等子公司也還有巨大增長空間。

宏碁印度去年營收超過7億美元，預計今年將超過8億美元。為衝刺消費性市場，宏碁花重金請來印度寶萊塢動作巨星阿克夏‧庫馬（Akshay Kumar）代言。