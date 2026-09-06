臻鼎秀肌肉 法人估今年EPS上看11.8元

上周台股上漲0.4%，收在46,551點。觀察三大法人ETF買盤，可以發現除了正2、主動式，高股息也成了加碼主力，有三檔，還有一檔債券ETF也進榜，操作上資金也有轉進偏防禦型的ETF。上周三大法人買超最多的ETF主動統一升級50（00403A），高達46萬張，其次是國泰永續高股息（00878）有13,4萬張，第三名是主動富邦台灣龍耀（00405A），也有11.3萬張。

2026-09-06 14:42