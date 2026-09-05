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鴻海營收／8月9,218億元為歷史次高、同期新高 受惠AI強勁拉貨

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海（2317）5日公布8月營收為9,218億元，創歷史次高、同期新高。路透
鴻海（2317）5日公布8月營收為9,218億元，創歷史次高、同期新高。路透

鴻海（2317）5日公布8月營收為9,218億元，創歷史次高、同期新高，月減2.61%，年增51.98%。今年累計前八月營收為6.51兆元，創同期新高，年增39.73%。

展望第3季，鴻海表示，第3季AI需求繼續成長，且ICT產品也進入下半年旺季，營運逐漸加溫，目前公司對於第3季的能見度優於前月，整體表現可望優於市場預期，但仍需持續關注多變的全球政經局勢影響。

鴻海8月營收為9,218億元，月減2.61%。其中，「雲端網路產品類別」和「元件及其他產品類別」與上月相比顯著成長，受惠AI產品拉貨動能強勁。至於「消費智能產品類別」表現略為衰退，主要是進入新舊產品轉換期，「電腦終端產品類別」則呈現衰退。

鴻海8月營收，年增51.98%。「雲端網路產品類別」、「消費智能產品類別」、「元件及其他產品類別」去年同期相比強勁成長，主要是受惠AI產品拉貨動能強勁，至於「電腦終端產品類別」為顯著成長，則是受惠於拉貨動能及出貨價格提高影響，年對年顯著成長。

鴻海今年累計前八月營收為6.51兆元，年增39.73%。「雲端網路產品類別」、「元件及其他產品類別」與去年同期相比強勁成長，受惠AI產品拉貨動能強勁。至於「消費智能產品類別」及「電腦終端產品類別」則顯著成長，則是。受惠於拉貨動能及出貨價格提高影響，年對年顯著成長。

鴻海 營收 拉貨

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