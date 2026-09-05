新日興第2季 EPS 0.32元 法人估今年成長至5.5元

新日興（3376）公布第2季毛利率為9.8%、營業利益率為-3.1%；業外淨收入為1.25億元，稅後淨利為0.62億元，每股獲利（EPS）為0.32元，分析師指出，折疊式螢幕手機Hinge為新日興今年下半年至明年營運成長動能，估今年EPS上看5.5元。

分析師表示，新日興於折疊螢幕式產品Hinge與美系客戶已開發多年，此美系客戶將於今年第3季發布其首款折疊式螢幕手機，新日興為Hinge供應商之一。預估折疊式螢幕手機Hinge於2026年營收比重為31.4%，2027年提升至43.3%，為今年下半年至明年的營運成長動能。

此外，營運重心原以某美系客戶產品為主，因此於NB Hinge市占率逐年下滑。受需求不佳影響，NB Hinge 2025年營收年增5.1%。為分散營運風險，公司積極爭取其他NB品牌訂單，但受NB市況不佳影響，預估2026年NB Hinge營收與2025年持平。

穿戴式產品包含第二代一般型充電盒Hinge、高階版TWS充電盒Hinge、耳罩式耳機Hinge等，因2024年基期較高，2025年穿戴式產品營收年減28.8%；受消費市場不佳影響，預估2026年穿戴式產品營收年減10.6%。

整體來說，分析師預估今年EPS可望成長至5.5元。