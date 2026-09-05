大立光營收／8月50億元 月增3% 為4個月來最佳 看好9月拉貨動能向上

大立光（3008）今（5）日公布今年8月營收50.12億元 月成長3% 年減16%，為四個月來最佳。大立光表示，受傳統旺季激勵，9月拉貨動能優於8月。

大立光累計前八月累計合併營收390.93億元，較去年同期成長4%。大立光4日股價開低走高，終場收7.400元，上漲250元。

受惠iPhone 18新機鋪貨潮點火，且今年新旗艦機首度搭載可變光圈鏡頭，為大立光下半年營運添動能。不過，在針對CPO業務進展方面，大立光自6月底以來，已五度出手買度在台中獵地，累計金額近63億元。大立光董事長林恩平日前證實，已有一家光纖陣列（FA）量產訂單，預期本季底完成自動化試產線架設，最快明年中量產貢獻營收。

林恩平說，目前FA訂單為一排的設計，大立光的優勢在於自動化及高精度，客戶選擇大立光，除了看重自動化技術外，也因此容易找到問題，目前檢測機台均由大立光自行開發。