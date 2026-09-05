台光電、台燿8月業績攀峰

銅箔基板（CCL）大廠台光電（2383）與台燿昨（4）日公布8月業績，雙創歷史新高。台光電單月營收首度突破200億元大關，台光電與台燿均為連六個月業績改寫新高。

台光電8月合併營收為201.45億元，月增4.8％、年增1.29倍，累計前八月合併營收為1,196.94億元，年增95.1％。

台光電第2季營收結構中，基礎設施、行動裝置，或汽車／工業等應用與上季或去年同期相比都有不錯的提升，基礎設施方面呈現強勁成長，反映出高階材料市占率提高的情形。

台光電在高速材料領域，於2023年躍居全球市占第一，到2025年仍維持領先地位，市占率達38.6％，並預期在未來幾年的市占率將繼續攀升。該公司也對全產品線的市場前景持續看好。

台燿8月合併營收為59.14億元，持平上月、年增約1.32倍，累計前八月合併營收為361.78億元，年增97％。