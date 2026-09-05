晶技8月營收月增3.6% 漲價效益浮現

石英元件大廠晶技（3042）昨（4）日公布8月營收14.15億元，月增3.6%、年增23%，續創新高。

晶技累計今年前八月營收98.18億元，年增11.7%。法人看好，晶技受惠AI相關業務大爆發，打入前十大光通訊模組廠供應鏈，先前兩波漲價對營運帶來的正面效益下半年開始正式發酵，隨著AI對石英元件需求大增，晶技今年AI相關營收占比可望較去年翻倍。

晶技第2季每股純益（EPS）1.64元；毛利率33.1%，累計今年上半年每股純益2.96元，優於去年同期2.46元。

晶技董事長林萬興日前於法說會表示，石英元件需求強勁，為全力滿足客戶需求，並且積極搶攻市場商機，晶技近年陸續啟動擴產計畫，今年資本支出逾10億元，與去年相當。

晶技今年資本支出約三分之二將用於台灣平鎮廠，主要聚焦在前段製程，擴充高頻石英元件產能，鎖定AI資料中心、光通訊與高階振盪器等應用。