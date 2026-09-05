聯亞8月營收創新高 月增3.8%衝上5.2億

光通訊磊晶廠聯亞（3081）昨（4）日公告8月營收5.2億元，月增3.8%、年增1.8倍，連兩個月站穩5億元大關，續創新高。

聯亞今年前八月累計營收31.47億元，年增1.29倍，昨天股價收3,170元，上漲50元，外資連三日買超。聯亞日前法說會指出，產能供不應求，將擴大資本支出，預期本季業績季增率可望逾二成，明年產能將擴增為今年的2.5倍，成長無虞。

聯亞受惠AI資料中心對光通訊需求強勁，帶動矽光出貨動能強勁。近期光通訊關鍵原料磷化銦大缺貨，掀起搶料潮，兩大美系光通訊大廠Coherent、Lumentum已陸續與全球磷化銦基板龍頭廠AXT簽訂長約，避免供應鏈斷鏈風險。

因應缺料與市場需求強勁，聯亞日前董事會通過擬以總金額不超過22.7億元，添購各項設備進行擴產，並與美國、日本供應商簽訂磷化銦基板採購合約，確保關鍵料源無虞。

聯亞表示，矽光子產品需求維持強勁，公司持續擴產以及下游代工廠商數量增加及產能爬升，矽光子相關產品的出貨量在接下來的幾個季度都將維持逐季成長。

產品進度方面，聯亞日前指出，1.6T矽光子雷射晶片已進入大量量產階段，次世代的3.2T以及更高速、更高功率的矽光子晶片產品，正與全球Tier-1客戶深度合作開發與驗證。Telecom及其他產品方面，下一代FTTH和手機應用的LD、PD產品，以及LiDAR等產品，也依計劃持續進行產品開發和驗證。

市場人士分析，短期內磷化銦無論基板或磊晶價格都處於上漲趨勢，至少要等到2028年基板的新產能陸續開出後，漲價情況才有機會減緩。換言之，磷化銦產業在近二年內將迎來黃金成長爆發期，聯亞同步受惠。

聯亞受惠矽光產品出貨暢旺，第2季每股純益（EPS）4.62元，累計上半年稅後純益7.86億元，年增4.65倍，每股純益7.75元，法人看好，未來隨著高速光模組升級與CPO的滲透率持續提升，聯亞營運將維持高成長。