一詮8月營收月增5.1% 寫下新猷

一詮（2486）昨（4）日公布8月營收7.77億元，月增5.1%、年增46.1%，改寫單月歷史新高；累計前八月營收52億元，年增30%，同創歷年同期新高。受惠於ASIC、AI伺服器及高階散熱元件需求爆發，推升單月與前八月營運雙雙繳出亮眼成績。

從產品結構來看，散熱元件為主要成長動能，單月營收達3.58億元，占整體營收比重約46.1%；導線架營收2.54億元，占比約32.8%；智能服務機器人與陶瓷電路板各占約7.7%及7.6%，TV背光模組占約4.3%，產品組合持續往高附加價值領域優化。一詮指出，受惠美系大客戶與各大雲端服務商（CSP）對ASIC散熱需求強勁，大尺寸均熱片接單滿載。法人預估，高階散熱出貨動能延續至明年，一詮散熱片全年營收占比將突破五成、甚至挑戰六成水準，帶動獲利體質大幅升級。