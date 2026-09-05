立碁布局矽光子 秀成果

LED光電元件廠立碁（8111）加速推進矽光子布局並端出成果，攜手工研院、千才科技及荷蘭封裝廠PHIX等跨國團隊，預計今年底完成1.6T DR8階段性研發成果，力拚2027年底達成3.2T研發目標，搶攻AI資料中心高階光互連商機。

工研院與台灣光電暨化合物半導體產業協會（TOSIA）昨（4）日主辦「台荷矽光子合作成果發表會」，立碁研發副總李孝文指出，資料中心傳輸規格由800G跨入1.6T與3.2T世代，立碁將既有系統級封裝（SiP）技術升級延伸，搶攻高速光收發模組商機。立碁展出應用於矽光子的外部雷射光源（ELS），採1310nm連續波分布反饋雷射架構，已開發單模組、雙矩陣與四矩陣配置。