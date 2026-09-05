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崧騰新事業 助攻營運

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

電源控制機構件廠崧騰（3484）昨（4）日召開法說會，總經理張茂強看好醫療及家電事業下半年延續成長動能。

醫療事業隨印度南韓及北美市場新品陸續推展，2028年出貨量預期較今年成長三倍；智慧水務監測方案受惠半導體廠持續擴產，明年第3季有望推出核心運算控制系統，兩大新事業為後市營運添新動能。

崧騰上半年受原物料漲價影響，加上主力營收電動工具表現疲弱，稅後純益1.02億元，年減37.8%，每股純益1.3元；第2季稅後純益5,242萬元，年減40.8%，季增5%，每股純益0.67元；毛利率受電子材料及銅、銀大漲衝擊，降至20.7%，為近年低點。張茂強表示，下半年已與客戶協議漲價，希望緩解衝擊，全年營收力拚持平去年。

崧騰在醫療事業布局多年，陸續建置重複型、拋棄式等注射筆平台，今年5月出貨印度減肥重複使用的注射筆，南韓主要為減肥拋棄式注射筆，預明年第2季出貨，目前小批量送驗證中，北美市場聚焦帕金森治療注射筆，依訂單量估計，今年整體注射筆出貨約100萬支、明年達150萬支，後年達300萬支。今年相關產品營收年增2.08倍，看好相關事業後續表現。因應台灣半導體近年擴產積極，崧騰近年深耕半導體水質監測應用展現成果，陸續取得封測大廠、記憶體、晶圓大廠訂單，張茂強強調，提供從感測器到監測系統，延伸至智慧閉環控制解決方案，估計今年來自智慧水務監測方案計畫約有近億元營收貢獻。

崧騰 印度 南韓

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