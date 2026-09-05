華邦電8月合併營收連九月創新高

記憶體大廠華邦電（2344）昨（4）日公布8月合併營收273.08億元，月增2%、年增289.4%，連續第九個月改寫單月新高；今年前八月累計營收1,521.78億元、年增177.4%，創同期新高。

華邦電營收攻頂走勢始於去年12月，隨AI帶動資料中心、高速網通等記憶體需求快速升溫，華邦電單月營收從12月的97.7億元一路走高，今年5月首度跨過200億元，7月再躍升至267.73億元，8月續創新猷，反映記憶體供給吃緊與價格上漲效應持續發酵。

華邦電今年營收月月高，6月以來營收頻寫新紀錄，包括上半年營收980.9億元超越去年全年894.06億元；今年前七月營收1,248.69億元，超越2021年全年995.7億元的高點；今年累計前八月營收1,521.78億元創歷年同期新高，提前將全年營收紀錄推升至1,500億元以上。

華邦電總經理陳沛銘先前表示，DRAM供給仍相當吃緊，進入8月後價格持續向上，本季記憶體產品價格與位元出貨量可望同步成長。

2027年供需甚至可能比今年更緊，現有產能能見度已延伸至明年。

客戶搶貨也由短單轉向長約。陳沛銘指出，不少客戶已主動洽談長期供貨協議，除希望確保2028年前的供給，甚至開始預約2029年、2030年高雄新廠產能，顯示這波需求能見度已跨越一般記憶體景氣循環。