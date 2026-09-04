世紀民生調整每股現金股利至0.0485元 9月21日除息交易

世紀*（5314）於今日召開董事會並正式公告現金股利。預計發放現金股利總額為新台幣5,840萬元，除息交易日訂於2026年9月21日，除息基準日為2026年9月27日，現金股利將於2026年10月13日發放。每股現金股利配發金額為0.04852674元。

世紀民生表示，本次現金股利係依今年3月30日董事會決議辦理，原以每股面額0.5元及流通在外股數2.92億股計算，每股配發0.2元；惟公司後續於8月22日完成盈餘轉增資，發行新股9億1,396萬股，並於8月21日辦理庫藏股註銷減資，註銷股份250萬股，使流通在外股數調整為12億3,460萬股。因此，在現金股利總額維持5,840萬元不變的情況下，依調整後流通在外股數重新計算，每股配發金額調整為0.04852674元。另本次最後過戶日為9月22日，停止過戶期間自9月23日起至9月27日止。

世紀民生進一步表示，近兩年集團營運規模快速擴張，透過策略併購、品牌經營、通路整合及數位導購等策略布局，逐步擴大AI大健康事業版圖，同時將既有IC設計、嵌入式系統及AI技術延伸至無人載具與防衛應用，推動集團由單一事業發展模式邁向多元事業並行。2026年上半年合併營收達新台幣28.83億元，年增166.63％，營業利益達3.6億元，歸屬母公司稅後淨利1.91億元，營運規模與獲利能力均較過去大幅提升，展現集團營運規模與獲利體質同步躍升的成果，也為集團下一階段營運規模擴張與新事業動能接棒奠定堅實基礎。

展望未來，世紀民生維持審慎樂觀。現階段集團營運已形成既有事業與新事業雙向推進的發展格局，AI大健康事業持續提供穩定的營運基礎，旗下品牌、產品及通路布局逐步擴大；另一方面，AI無人載具系統事業則持續深化飛控、通訊、邊緣AI及系統整合等核心能力，並由空中無人機進一步延伸至水面無人載具及反無人機應用，相關技術驗證、標案及合作布局陸續推進。

該公司也持續將資源投入新事業前期研發與市場開發，雖短期仍處於投入階段，但已逐步建立後續商業化與規模化發展所需的技術基礎。未來，將以既有事業深化與新事業成果落地為兩大發展方向，持續放大AI大健康事業的品牌、產品與通路效益，同時加速AI、IC設計及無人載具技術的商業化進程，隨相關標案、產品驗證及合作案逐步轉化為實際營收貢獻，帶動集團營運規模與獲利結構進一步提升，持續為股東創造長期價值。