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華邦電營收／8月273億元連九個月創高 前八月已改寫歷年全年紀錄
記憶體大廠華邦電（2344）4日公布8月營收，受惠記憶體市場需求強勁、供給持續吃緊，單月合併營收達273.09億元，月增2%、年增289.43%，連續第9個月改寫歷史新高；前8月累計營收1521.78億元，年增177.39%。
華邦電這波攻頂走勢始於2025年12月，當月營收97.7億元，首度刷新單月紀錄；進入今年後營收逐月攀升，5月首度突破200億元，7月再躍升至267.73億元，8月進一步墊高紀錄。
華邦電總經理陳沛銘先前表示，DRAM市場供給仍相當吃緊，進入8月後價格持續走高，預期第3季記憶體產品價格與位元出貨量將同步成長。隨AI資料中心、高速網通、車用及工業控制需求擴大，2027年整體記憶體供應甚至可能比今年更緊張。
為因應需求，華邦電持續擴充高雄12吋廠產能，第一座廠今年底月產能預計由1.5萬片提高至2.4萬片，但仍不足以滿足客戶需求；第二座12吋廠規畫2027年1月動工、2029年第4季量產，並將導入EUV設備，布局14奈米及12奈米DRAM製程。
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