盟立獲利／7月自結每股純益0.2元 年增2.8倍

台股4日隨美股強勢反彈，早盤在台積電（2330）領軍下一度狂飆近750點。盤面最吸睛的莫過於散熱族群，雙鴻（3324）即便遭列處置股票仍「越禁越勇」，強勢衝上漲停1,485元再創歷史新高；奇鋐（3017）同步飆升逾7%、至3,560元天價，AI散熱熱潮升溫。

2026-09-04 11:22