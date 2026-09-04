盟立獲利／7月自結每股純益0.2元 年增2.8倍
自動化設備廠盟立（2464）因近期股價達公布注意交易資訊標準，4日公布自結財務數據，7月獲利表現亮眼，單月歸屬母公司業主淨利4,100萬元，年增286%，每股純益0.2元，年增282%，獲利動能強勁。
盟立今年營運顯著回溫，7月合併營收8.63億元，年增62%；第2季合併營收21.69億元，年增33%，稅後純益8,600萬元，每股純益0.42元，年增170%。累計最近四季營收73.50億元，稅後純益8,300萬元，每股純益0.41元。
盟立受惠AI帶動先進封裝自動化需求爆發，在手訂單上看150億元，下半年進入交貨旺季；加上台灣廠開始出貨特斯拉人形機器人關鍵模組並擴大跨場域布局，營運確立走出谷底，法人看好今年營收可望重返百億元大關。
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