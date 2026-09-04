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統新獲利／7月自結 EPS 達0.96元 相較去年同期轉虧為盈
光通訊薄膜濾光片供應商統新（6426）公告7月自結財報，單月合併營收0.78億元、年成長52.94%，稅前淨利0.37億元，稅後淨利0.37億元，每股淨利0.96元，表現相較去年同期轉虧為盈。
法人看好，隨著光通訊市場需求不斷加大，濾光片商機也同步看增，統新受惠於光通訊廠家大訂單效應推動下，訂單能見度將有機會一路放眼到明年，且今年全年營運將可望開始獲利，扭轉先前的虧損態勢。
據了解，統新在800G的發射端雷射光源（EML）產品線打入AI伺服器市場，目前1.6T正在產品研發及驗證階段，有機會在明年開始量產出貨。不僅如此，統新還成功打入低軌衛星通訊市場，統新未來營運動有望持續衝刺。
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